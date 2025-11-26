Предприемач за депутатите: Не се ли наядоха тези момчета?!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Една от най-важните теми е как се борави с обществените пари. Това са нашите пари, изкарани с труд и трябва да се пипат с бели ръкавици. Депутатите и управляващите са хора, които трябва да управляват тези пари справедливо, като се съобразяват със законите, така и с възпитанието, получено вкъщи. Не може да се решават милиарди левове с процедурни хватки. Всеки един от тези хора като се прибере вкъщи, трябва се погледне в огледалото и да се запита - би ли използвал Стефан Савов тези изрази, тези приоми, би ли направил така. Сред много представители на управляващите, на съдебната власт има хора, които нямат нищо общо с добрите традиции на българската демокрация. Затова ще има много недоволни хора и в парламента, и по площадите. Хората ще имат справедливи искания и ще питат така ли се постъпва с обществените пари.

Това коментира пред Нова тв предприемачът Стефан Димитров.

Аз идвам от частния сектор и искам да ви кажа, че ние внимателно преценяваме всеки един харч - дали е целесъобразен, дали купуваме най-доброто, как го правим. Всеки един в обществото знае, че половината от обществените пари се крадат. Е, може ли така?! Не се ли наядоха тези момчета и момичета, кога ще вземат Отечеството за кауза, коментира той.

Вместо да кряскат, да се бутат и да се теглят за вратовръзките тези хора в парламента би трябвало да водят диалог за това как хората да получават справедливи заплати според работата и заслугите. От липсата на този дебат губи българското общество. Това, което виждаме днес в парламента, не е политика, а детска градина. Обидите ги виждаме всички, а те трябва да служат за пример на всички, коментира социологът Петко Петков.

Този бюджет, който те с е опитват да претупат за секунди, което е повече от абсурдно, се превръща във война срещу средната класа, защото с липсата на диалог, в който да бъдат включени всички партньори, с тези увеличения на данъци и осигуровки, това товари бизнеса, коментира Оля Маркес де Карденас.

Борисов е майстор на словото, но тук е въпроса, че думите се забравят, но остават горчивите плодове от бюджета. С тези данъци и осигуровки те атакуват умните, работещите в реалния сектор. Това не са хора, които просто ще понасят, а ще се изнесат, коментира Димитров.

