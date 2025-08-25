Предприятията ни за олио работят при под 30% от капацитета

Булфото

Цената на слънчогледовото олио е в пряка зависимост от цените на външните пазари. Ние сме почти като петролните продукти.

Това обясни пред БНР Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла.

Влиянието на външните цени е пряко, подчерта той.

По думите му, ако цените на външните пазари продължат да се покачват, това ще е добре за производителите ни на слънчоглед, но ще се отрази и върху крайния продукт. Няма нужда от презапасяване обаче, защото панически цени като тези от 2022-ра няма да има.

"Олиото се намира в конкурентен пазар."

Прогнозата от август е, че световното производство на слънчоглед ще е с около 3 милиона тона повече от миналата година, поясни Янев.

За вътрешния ни пазар са необходими 250 000 тона слънчоглед, преработен в олио. Остатъкът е в пряка зависимост от външните пазари, посочи той.

Продукцията на големите преработвателни заводи в България е предназначена основно за износ. Предприятията ни работят на по-малко от 30% от капацитета си, коментира Яни Янев в предаването "Преди всички".

Той изтъкна, че са предложени на сериозна конкуренция заради директния внос на рафинирано или нерафинирано олио от съседни страни. Производителите от своя страна продължават да задържат продукцията си в очакване на по-добри цени.

"Купуваме на малки партиди, по различни цени, при един падащ пазар. Земеделският производител ще изчака да продаде своята стока на по-добра цена, защото и при тях себестойността при ниските добиви заради сушата е висока."

Според Янев няма пазарен играч, който има интерес от нагнетяване на цената на олиото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!