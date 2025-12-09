Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен: Tова e „ключов акт за защитата на ЕС“

Кадър Youtube

Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен окачестви експроприацията на руски активи под претекст за репарационен заем за финансиране на Киев като „ключов акт за защитата на ЕС“.

Тя направи това изявление след видеоконференция на участниците в т. нар. „коалиция на желаещите“ в Лондон.

„Предоставянето на финансова подкрепа ще гарантира оцеляването на Украйна и е ключов акт за защитата на Европейския съюз“, заяви Фон дер Лайен, допълва Бтв.

Тя обясни, че това се отнася до т. нар. репарационен заем – схема, по която ЕК възнамерява да присвои замразени руски активи.

Фон дер Лайен потвърди, че тази схема е „базирана на паричната стойност на блокираните руски активи“.

Ръководителката на ЕК информира участниците в срещата в Лондон „по две ключови теми: подкрепа за Украйна и повишаване на бойната готовност на ЕС“.

Европейската комисия се надява да осигури решение от страните от ЕС на срещата на върха на 18-19 декември за експроприиране на 210 милиарда евро руски активи, 185 милиарда евро от които са блокирани в платформата Euroclear в Белгия.

Белгия се съпротивлява на това решение, като изисква правно обвързващи гаранции от всички страни от ЕС, че ще компенсират кралството за финансовите загуби от ответните мерки на Русия.

