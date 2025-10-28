Председателството на Народното събрание ще е на ротация

Булфото

Ротацията на председателя на Народното събрание ще бъде разписана утре с анекс към договора за съвместно управление. Това съобщи Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след днешното заседание на Съвета за съвместно управление, предаде БГНЕС.

Ангелов съобщи, че оставката на председателя Наталия Киселова не е била предмет на заседанието на ССУ.

Съветът взе решение за въвеждане на ротационно председателство, което ще бъде разписано като анекс към договора за съвместно управление и ще бъде оповестено в сряда, информира Ангелов на брифинг преди извънредното заседание на Народното събрание.

Йордан Цонев от ДПС-Ново начало също участва в брифинга. Той припомни, че ДПС-Ново начало не участва в управлението и няма да участва в кадровите въпроси.

Участваме само в обсъждане на политики, заяви Цонев.

ССУ е обсъдил възнагражденията на работещите в здравеопазването и заплатите на младите лекари.

Решенията, които сме взели ще бъдат формализирани в бюджетните закони, каза Ангелов и подчерта, че днешното извънрдно заседание на НС е излишно.

Няма да има нива на трудови възнаграждения по-ниски от обсъжданите до момента, заяви Костадин Ангелов.

Няма напрежение в Съвета за съвместно управление, увери депутатът от ГЕРБ-СДС. Той съобщи, че бюджетните законопроекти ще бъдат внесени в срок.

