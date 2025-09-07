Председателят на Държавния резерв: Имаме зърно, горива, препарати за радиационна защита

кадър: Бтв

Държавният резерв е доставил над 2,3 млн. литра бутилирана вода за последните близо три години в подкрепа на населението при кризи. Това съобщи председателят на агенцията Асен Асенов.

По думите му само тази седмица към Плевен и Стражица са изпратени близо 300 000 литра вода, след като областните управи поискаха помощ за социални заведения, детски градини и училища.

„Когато институциите си говорят и действат в синхрон, резултатите идват бързо. Искането дойде в понеделник, във вторник подготвихме документите, в сряда Министерски съвет прие решението и три часа по-късно водата вече беше на място“, подчерта Асенов за БТВ.

Искане за активиране на държавния резерв може да бъде подадено от всеки орган на централната или местната администрация.

Заявката се мотивира според нуждите – за социални домове, болници, училища или други институции.

Държавният резерв доставя на посоченото място, а местната власт решава как да разпредели ресурсите.

Освен бутилирана вода, в базите на агенцията има:

хлебно зърно,

горива,

консервирани храни,

лекарства,

предпазни средства и оборудване, включени след COVID кризата,

препарати за радиационна защита, закупени след началото на войната в Украйна.

„Целта е винаги да сме актуални и полезни. Списъкът със стоки се актуализира редовно според новите предизвикателства“, поясни Асенов.

Председателят на агенцията увери, че страната разполага със запаси от горива за поне три месеца при пълно прекъсване на производството и вноса.

„Един ден след тези три месеца ще започнат проблеми, но до тогава държавата може да функционира нормално. Надяваме се да не се стига до там“, уточни той.

Горивата се съхраняват основно в държавни бази, а при необходимост – и в частни складове с договори за съхранение.

Бюджетът на Държавния резерв е около 20 млн. лева годишно, но реалните нужди са многократно по-големи.

„Само за да поддържаме изискваните запаси от горива, са нужни над 300 млн. лева. С наличните 20 милиона се справяме трудно, но успяваме“, каза Асенов.

