Председателят на ЕК: "Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото!"

Снимка: Булфото

"България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата. Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията", заявява председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в навечерието на 1 януари 2026 година, когато България ще приеме еврото за своя валута.

Председателят на ЕК отбелязва, че този исторически момент ще предостави нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на единния европейски пазар, допълва БНТ.

"Ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в глобален мащаб. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото", заявява още Фон дер Лайен.

Само след няколко часа евробанкнотите и евромонетите ще се превърнат за всички българи в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани.

От бюрота на Европейската комисия в София припомнят, че Брюксел силно подкрепяше България по пътя ѝ към еврото. С присъединяването на България, 21 държави членки на ЕС и над 357 милиона граждани ще споделят общата валута на съюза. Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за тяхната собствена държава, както показва последното проучване на Евробарометър.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!