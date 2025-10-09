Председателят на ЕСУТ: Варна е в отчайващо положение, през годините има натрупани сериозни проблеми

снимка: Фейсбук, Община Варна

Лекция на тема "Презастрояване и градоустройство във Варна" организира днес председателят на Експертния съвет по устройство на териториите - архитект Кристиян Саралиев. Събитието ще започне от 17.30 часа в зала "Пленарна" на Община Варна и на нея са поканени всички, които искат да научат повече за работата и предизвикателствата пред ЕСУТ и порочните практики в сектора. Часове преди събитието, арх. Саралиев гостува в предаването "Новият ден" на Радио Варна.

"Варна е в отчайващо положение, а през годините има натрупани много и то сериозни проблеми. Най-големият проблем на града са плановете за строителство в бившите селищни образувания в града. Варна привлича много хора, които искат да живеят някъде, и те се настаняват по градинки на новоизградени жилищни комплекси, вместо да се проведе едно нормално градоустройство и да се предвидят нови квартали, които да се развиват по нужните критерии. В тези територии там няма улична мрежа, отчуждена така, че да се прокара ток и вода и да има нормални тротоари", подчерта арх. Саралиев. Това са територии, допълни председателят на ЕСУТ, които са по-големи от територията на Стара Варна.

Саралиев подчерта, че Варна няма нужда от промяна на Общия устройствен план. Има ли действащ ОУП, той трябва да се спазва, за да стои застрояването в нормални норми, заяви специалистът. По думите му, в момента не се следва Общият устройствен план, създаден през 2012 г. "Прилага се само частта му за застрояване", подчерта Кристиян Саралиев.

Порочните практики, свързани със застрояването, ще даде по време на лекцията днес Саралиев. За всяка една от тях той ще дава примери и решения, поясни още председателят на ЕСУТ.

ЕСУТ има както голяма роля, така и никаква роля, заяви още Саралиев. "Експертният съвет се назначава от кмета, той е съвещателен орган. Отговорността обаче се носи от главния архитект, както от кмета, посредством заповедта", допълни Саралиев. Той каза още, че вече не се прилага "порочната практика преди години, в която главният архитект се подписваше като кмет, което е нарушение на баланса в правото".

Качеството на живот на варненци е нарушено, и то в пъти, каза още арх. Кристиян Саралиев.

