Председателят на Еврогрупата поздрави България за присъединяването ѝ към еврозоната

Присъединяването на България към еврозоната е преломен момент, който отразява устойчиви усилия и реформи, засилва общата ни валута и споделените икономически основи на Европейския съюз в решаващ момент за Европа. Това заяви Кириакос Пиеракакис, министър на финансите на Гърция и председател на Еврогрупата, която обединява финансовите министри на страните от валутния съюз, предава БТА.

Сърдечно приветствам интеграцията на България в еврозоната, чиято 21-ва членка тя става от 1 януари 2026 година, казва Пиеракакис.

„Поздравления и най-добри пожелания за 2026 година!“, завършва министър Пиеракакис, който пое поста начело на Еврогрупата от ирландеца Паскал Донахю по-рано този месец.

