Председателят на КС: Сезирането на Конституционния съд няма да спре влизането в сила на бюджета

Кадър Нова телевизия

Ако ГЕРБ събере достатъчно подписи, решение на Конституционния съд може да има около средата на септември. Това прогнозира в ексклузивно интервю за "Новините на NOVA" председателят на институцията Павлина Панова. Тя коментира и въпрос дали при евентуална победа на Илияна Йотова на президентските избори наесен това ще бъде първи мандат, или ще се води втори заради сегашната ситуация.

Краткият отговор на въпроса дали сезиране на КС ще спре влизането в сила от 1 август на план-сметката е не. Бюджет 2026 ще влезе в сила след обнародването му в "Държавен вестник" и ще трябва да се изпълнява според записаното в него. Когато Конституционният съд се произнесе, то проблемни биха били само текстовете, които са били атакувани. За тях народните представители ще трябва да търсят ново решение. Дотогава в сила остават предходните разпоредби. Практиката сочи, че когато се касае за парите на държавата, депутатите не губят време и бързо коригират това, което противоречи на Основния закон.

Не всеки, който не е съгласен с фискалната рамка на държавата, може да я обжалва пред Конституционния съд, припомни Панова. „Конституционният съд може да бъде сезиран от 1/5 от народните представители, от президента, от Министерския съвет, от двете върховни съдилища, от главния прокурор, а в случаите, когато става въпрос за засягане на права и свободи на гражданите - и от омбудсмана, и от Висшия адвокатски съвет”, обясни председателят на Съда.

Конституционният съд не за пръв път би се заел с държавния бюджет, но не за да поправя сметките, които депутатите са приели. Работата на върховните магистрати е да проверяват дали текстове на отделни разпоредби противоречат на Основния закон, обясни още Павлина Панова. „Например, ако определена институция или орган в държавата е с прекалено намален бюджет, така че това пречи на неговото нормално функциониране, то тогава Конституционният съд има основание да се произнася като обявява част от Закона за държавния бюджет като противоконституционен”, подчерта магистратът.

Част от промените, заложени в новия бюджет, засягат и самия Конституционен съд - като това, че от събота държавните служители сами ще плащат осигуровките си. „Няма да крия, че част от бюджета, който ние бяхме заявили пред Министерството на финансите, беше намален значително. В частта за персонал особено. Направихме допустими вътрешни размествания в нашия бюджет, така че да осигурим средства, с които да поемем разликата между общественото осигуряване, което трябва да плащат нашите държавни служители - тази година 20, догодина 40%, така че да можем да увеличим техните заплати, за да не падне нетният размер на техните възнаграждения”, обясни конституционният съдия.

Заявката на ГЕРБ обаче е, че ще атакуват Бюджет 2026 заради дефицита от 5,7 на сто, а не заради осигуровките. Колкото до предстоящите избори, на дневен ред излезе въпросът дали това, че в момента Илияна Йотова е президент, означава, че тя е в първия си мандат и при евентуална победа наесен би започнала втори. „Моето персонално мнение е, че в момента г-жа Йотова довършва чужд мандат. Не е нейният мандат. Тя има право на пълен мандат като президент, така че ако бъде избрана за държавен глава, ще започне своя първи мандат като президент на държавата”, посочи Панова. Това, от своя страна, означава, че след евентуален бъдещ първи мандат, Йотова може да се яви на избори за втори.

Като председател на Конституционния съд, Павлина Панова отказа да коментира казуса със съдията Десислава Атанасова и данните за нейни пътувания, отбелязва Дарик. Според Панова институцията вече е изразила становище, като е публикувала позицията на Атанасова.

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