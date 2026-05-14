Председателят на НАОА: Варненският свободен университет формира култура на качество във висшето образование

Снимка ВСУ-Варна

„Варненският свободен университет утвърждава своето място и надгражда постигнатото през годините, като дава пример за други университети в страната как трябва да бъде разглеждано управлението на качеството и как чрез данни и системи за управление на информацията може да бъде формирана култура на качество във висшето образование.“ Това заяви днес председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Елиза Стефанова по време на посещението си във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

В навечерието на 35-годишнината на университета проф. д-р Елиза Стефанова връчи официално свидетелството за институционална акредитация на ректора проф. д-р Петър Христов.

Варненският свободен университет получи институционална акредитация с оценка 9,01 по десетобалната система и максимален шестгодишен срок. Резултатът идва в особено важен момент от развитието на академичната институция и е признание за устойчивото ѝ развитие през изминалите 35 години.

По време на срещата бяха представени новите технологични и управленски решения, чрез които университетът развива системите за управление на качеството. Сред тях е аналитична информационна система, изградена на принципите на Business Intelligence и съобразена с критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация. Системата бе представена от заместник-ректора проф. д.ик.н. Димитър Канев.

Платформата събира, анализира и визуализира в реално време данни за всички аспекти на дейността на университета. Това дава възможност управленските решения да се основават на вярна, актуална, измерима и сравнима информация. Чрез системата университетът може по-бързо да идентифицира процеси, които изискват внимание, да реагира своевременно и да подобрява средата за обучение и академично развитие.

Варненският свободен университет подкрепя усилията на Националната агенция за оценяване и акредитация за повишаване на стандартите във висшето образование и приема акредитационния процес като инструмент за развитие, прозрачност и обществено доверие.

Институционалната акредитация оценява качеството на обучението и функционирането на университета като цялостна академична система. Процесът включва анализ на стратегическото управление, вътрешната система за качество, кадровия потенциал, дигиталната среда, научната дейност, административните процеси и материалната база. Оценяването се извършва по множество критерии и показатели и включва самооценяващ доклад, проверки на място, срещи с преподаватели, студенти, работодатели и партньори, както и анализ на реални данни и академични резултати.

Ръководството на университета определя резултата от институционалната акредитация като признание за последователната работа на академичната общност и заявява амбицията си да поддържа университетска среда, основана на качество, прозрачност, технологични решения и устойчиво усъвършенстване.

