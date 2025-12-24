Председателят на "Обнови Европа": Арестът на Коцев показа две реалности

Булфото

Демонстрациите на варненци и на хора от цялата страна по повод ареста на кмета на Варна Благомир Коцев показаха, че когато върховенството на закона е застрашено, тогава е застрашена и демокрацията в съответната страна, а и в цяла Европа.

По този начин върховенството на закона отслабва на местно и регионално ниво.

Това заяви след среща с кмета на града Благомир Коцев Франсоа Декостер –председател на групата на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите, предаде Радио Варна.

Декостер съобщи, че през май следващата година той и европейски лидери от цяла Европа ще бъдат във Варна, защото протестите в България са изпратили ясно послание, че искат справедливост и сигурно демократично бъдеще.

По думите на Декостер датата 8 юли 2025 г. е показала две противоположни реалности в България: от една страна - присъединяването на България към еврозоната и от друга – ареста на кмета Благомир Коцев по политически мотивирани обвинения и погазване върховенството на правото. В същия ден Европейската комисия публикува своя Доклад за върховенството на закона и този доклад повдигна сериозни притеснения относно независимостта на съдебната власт и политическата намеса в България. Този ден трябваше да символизира напредък, но вместо това той разкри една опасна истина: когато върховенството на правото е подкопано, самата демокрация е застрашена, коментира още представителят на Европейския комитет на регионите.

Кметът на Варна Благомир Коцев, който е докладчик в Комитета на регионите по темата за изготвянето на стратегия за Черноморския регион, каза, че това е уникална възможност и за морската столица да бъде чута в Комитета на регионите.

