Председателят на СДС Румен Христов: Приказките за 121 депутати на Радев са невъзможни и неизпълними"

Коалицията ГЕРБ-СДС отправи призив към президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС).

"Добре е да бъдат обсъдени такива важни теми като националната сигурност и от парламентарните групи. Тази тема, която придоби още по-голяма важност, смятам, че е добре да бъде обсъдена на КСНС", заяви лидерът на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в "Денят ON AIR".

Гостът сподели, че вярва на действията на военния министър Атанас Запрянов, тъй като притежава огромен опит. Христов го определи като много добре подготвен. Той добави, че вярва също и на външния министър Надежда Нейнски.

Отговорността за министрите е на президента Илияна Йотова, изтъкна лидерът на СДС.

Депутатът подчерта, че Близкият изток е във война и не е уместно да се дава подробна информация за полетите, които трябва да приберат блокираните български граждани.

"Нямам притеснения за логистичната подкрепа, нямам опасения, че България ще бъде нападната, защото автоматично ще се задейства Член 5 от Вашингтонския договор. Това означава и НАТО да се включи в конфликта", каза още Христов пред Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че конфликтът е свързан с ограничаване на производството на ядрено оръжие.

Никой няма полза от поява на нова ядрена сила на тази планета, категоричен бе лидерът на СДС.

"Действията от страна на САЩ и Израел са успешни. Голяма част от ПВО на Иран е елиминирана, голяма част от военноморския флот е извадена от строя. Дано този конфликт приключи час по-скоро", коментира Христов.

"Чуваме упреци, че сме с изчерпано доверие и не трябва да работим. ПП-ДБ внася постоянно закони и искат да бъдат подкрепени от парламент с изчерпано доверие. Ние не искаме да стоим в този парламент, след като за тях е нелегитимен. Парламентът е постоянно действащ, но това не дава право да разглеждаме въпроси и да приемаме закони в последния момент", обясни депутатът.

"Дългото забавяне бе свързано с това, че имаше съдебен спор между г-н Гюров и БНБ, а той вече е подал оставка. По силата на закона той няма право да се върне и тази позиция е легално свободна", посочи още Христов.

Лидерът на СДС призна, че е изненадан на снимката на Румен Радев с Живко Тодоров, но не очаквам кметът да се присъедини към проекта на президента (2017-2026 г.)

Христов изтъкна, че в ГЕРБ-СДС има мобилизация за увеличаване на резултата на изборите.

"Има много време до изборите. Хората на Радев да не тръгват с толкова голяма кошница за ягоди в гората. Приказките за 121 депутати са невъзможни и неизпълними", убеден е депутатът.

За финал Христов съобщи, че ще бъде водач на листи на предсрочния вот.

