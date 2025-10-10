Председателят на СДС с коментар за срещата на Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши

кадър: Bulgaria ON AIR

Председателят на СДС и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Румен Христов коментира актуалните политически теми в страната - от президентските инициативи и състоянието на коалицията до кризата със столичния боклук и бюджетния дефицит.

"Това е една споделeна идея за това какво се случва в утвърдения демократичен свят. Това е така наречената добра практика, която е характерна за всички европейски държави, Великобритания, Канада, Америка. Аз просто като един гражданин на България споделих нещо, което виждам, че се случва в другите държави - така наречената възможност за предотвратяване на конфликт на интереси, известна като cooling off period. Разбрах, че не е прието - не сме дозрели до този период от живота, в който можем да копираме тази добра практика", коментира Христов пред "Денят ON AIR".

Христов коментира и срещата между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши, като я определи като нормална и в интерес на България.

"Това са, в известен смисъл, конфиденциални разговори. Става дума за отношения между лидера на най-голямата политическа формация в България, който е бил близо 15 години министър-председател, и сина на един от най-силните хора в света - Доналд Тръмп. Убеден съм, че господин Борисов е говорил и действал в полза на България. В това няма нищо лошо", каза председателят на СДС пред Bulgaria ON AIR.

По темата за кризата с боклука в София Христов заяви, че кметът Васил Терзиев е закъснял с обществената поръчка за чистотата, което е довело до сегашната ситуация.

"Господин Борисов, като бивш кмет, много добре знае какво е това - да се затвори сметище и да се развозва боклук из цялата страна. Той го е преживял и затова застана на страната на софиянци. Учудвам се, че господин Терзиев толкова лесно се отказва от тази помощ. Днес, благодарение на гласовете на ГЕРБ-СДС в местния парламент, беше одобрен заем от 9 милиона за закупуване на техника за извозване на боклука. Но големият въпрос е какво става с останалите райони, чиито договори изтичат след два месеца", попита Христов.

Според него, отлагането на процедурите може да струва скъпо на софиянци, които в крайна сметка ще платят за неустойките и последствията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!