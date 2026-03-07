Председателят на СОС Цветомир Петров: Най-големият приход в държавата идва от данъците на софиянци

кадър: Bulgaria ON AIR

София се договори с фирма на "Титан" за почистване на шест столични района.

"Нищо не е зависело от оставането или не на г-жа Бобчева. Не съм говорил с нея. Пожелавам ѝ успех в бъдещите ѝ начинания", каза председателят на СОС Цветомир Петров в предаването "Денят ON AIR".

Той отбеляза, че Столичната община е "дарител на кадри в държавата".

"Имаме уверението, че повече няма да бъдем държани на трупчета, а ще се работи институционално с всички общини. София е на софиянци, те трябва да получават това, което заслужават. Най-големият приход в държавата идва именно от данъците на софиянци. Трябва да получим това, което заслужаваме", смята Петров.

По отношение на договора с "Титан", гостът уточни, че се работи в рамките на Закона за обществените поръчки.

"Специално за тон отпадъци цената е 145 евро. В целия договор е не само извозването на отпадъци. Там има 35 други услуги. Прогнозната цена, която давахме, беше ориентир. Беше по-малко. Дали е правилно преценена - е друг въпрос", коментира председателят на СОС пред Bulgaria ON AIR.

Столичната община постигна немалко с кризата, подчерта Петров.

"Разви собствен капацитет. В момента не можем да бъде поставени на колене. Хората започнаха много повече да рециклират. Върнаха процедурите от ВАС. Тепърва ще се разглеждат бележките. Няма да има прекъсваемост на услугата", увери той.

Петров потвърди, че има индикации за протести в столичния транспорт.

"В деня, в който започна новото правителство, колеги от Общинския съвет - от групата на БСП, ГЕРБ и "Спаси София", направиха среща със синдикатите. Заговори се за допълнителни бонуси, заплати. Става в момент, в който е ясно, че няма бюджет. На калпак да се плаща на човек не е работещо. Приветствам работниците да не позволяват да бъдат използвани за нечия предизборна кампания", настоя Петров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!