Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Снимка Пиксабей

Ранни предци на човека са ходели изправени още преди 7 милиона години, предаде ДПА, цитирани от Вести, като цитира проучване.

На базата на последните анализи на кости, изследователски екип от САЩ е стигнал до заключението, че приматът Sahelanthropus tchadensis се е придвижвал на два крака. Това потвърждава по-ранни открития, отбелязва осведомителната агенция.

Sahelanthropus tchadensis се счита за най-ранния известен хоминид, живял преди 6,7 до 7,2 милиона години, се казва в проучването.

След откриването на черепна кост и зъби в пустинята Джураб в северната част на Чад през 2001 г., изследователите стигнаха до заключението, че този предшественик на човека е ходил изправен.

Учените класифицират хората и техните изчезнали роднини като хоминини, отбелязва ДПА.

През 2022 г. учени от Франция и Чад представиха своите заключения в публикация в изданието „Нейчър”, направени на базата на изследване на две кости от предмишницата и една бедрена кост. Структурата й показа, че предшественикът на човека обикновено е ходил на два крака по земята, но също така се е придвижвал и по дърветата.

Това обаче беше поставено под съмнение, тъй като костите на краката му приличат на тези на шимпанзетата, обясни в новото проучване изследователският екип, ръководен от Скот Уилямс от Нюйоркския университет. Затова учените решават да разгледат отново тези кости.

Анализите сочат, че макар и двете кости на крайниците да са сходни по размер и геометрична форма с тези на шимпанзетата (род Pan), относителните им пропорции са по-съвместими с тези на хоминидите, се казва в проучването, публикувано в списанието сп. „Сайънс адвансис".

Видът Sahelanthropus tchadensis е имал относително дълга бедрена кост в сравнение с предмишницата и според учените това е признак за изправено ходене, отбелязва ДПА.

Освен това учените са открили, наред с други неща, изпъкналост на бедрената кост – характеристика, която се среща само при двуногите хоминини, се казва в проучването, цитирано от ДПА.

