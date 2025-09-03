Предсказанието на Стивън Хокинг се сбъдна: откриха първата черна дупка във Вселената

Кадър Youtube

Учени съобщиха, че може би са открили първична черна дупка, чието съществуване е предсказано от Стивън Хокинг, но никога досега не е наблюдавано.

Според тях това откритие може да промени разбиранията ни за формирането на Вселената.

Досега учените смятаха, че първо са се образували звездите и галактиките, а черните дупки са се появили по-късно, след като най-ранните звезди са изчерпали горивото си и са колабирали.

Астрономите обаче заявиха, че откриването на „почти голия“ обект от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST), чиято маса се оценява на 300 милиона слънца, може да постави тази теория под въпрос.

Изследователският екип, ръководен от учени от Центъра за космически граници към Тексаския университет в Остин, заяви, че ако се потвърди, че това е първична черна дупка, това може да промени познанията ни за формирането на Вселената.

Първичната черна дупка е теоретичен клас обекти, чието съществуване е предсказано от Стивън Хокинг, но никога досега не е наблюдавано.

Проф. Роберто Майолино, космолог от университета в Кеймбридж, заяви: „Тази черна дупка е почти гола. Това е истинско предизвикателство за теориите. Изглежда, че тази черна дупка се е формирала, без да е предшествана от галактика около нея".

Според друго изследване газът около черната дупка се състои почти изцяло от водород и хелий – елементите, останали от Големия взрив. Има много малко по-тежки елементи, които се образуват в звездите, което показва, че наблизо е имало слабо звездообразуване, пише "Daily Star".

Професор Майолино добавя: „Тези резултати представляват промяна на парадигмата. Тук ставаме свидетели на масивна черна дупка, формирана без значителна галактика, доколкото можем да съдим по данните".

Проф. Андрю Понцен, космолог от университета в Дърам, който не е участвал в изследването, казва: „Потвърденият първичен произход на черните дупки би имал дълбоки последици за фундаменталните закони на физиката.“ Той също така заяви, че може да отнеме до десет години, за да се определи дали космическият телескоп „Джеймс Уеб“ е открил първична черна дупка, пише novini.bg.

Ученият добавя: „Изследователите зад това проучване използват нови наблюдения от JWST, за да подсилят тезата за първичен произход, но това е непряк аргумент и ще отнеме време, докато дебатът бъде разрешен. След десетилетие следващото поколение детектори за гравитационни вълни, идеални за откриване на черни дупки в цялата Вселена, ще разрешат въпроса".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!