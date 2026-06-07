Предсрочни парламентарни избори в Косово

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Предсрочните парламентарни избори в Косово започнаха, съобщиха косовски медии.

Избирателните секции отвориха в 7:00 ч. местно време (8:00 ч. българско) и ще затворят в 19:00 ч. (20:00 ч. българско време), предава БТА.

В надпреварата за 120-местния парламент влизат 21 политически субекта с 902 кандидати, отбелязва КосоваПрес. От тях шест са на етническите албанци, като при тях 465 кандидати за народни представители се борят за 100 места в парламента.

Останалите 15 политически сили са на малцинствените общности и се борят за 20 гарантирани места (10 за етническите сърби и 10 за етническите турци, бошняци, роми, ашкалии, египтяни и горани).

От общия брой кандидати за депутати – 902 души – 593 са мъже, а 309 са жени.

Общо 2 092 174 души ще имат право на глас на тези избори, като това е с 15 884 души повече от предсрочните парламентарни избори на 28 декември 2025 г., когато общият брой на гласоподавателите в списъците беше 2 076 290 души.

Гласоподавателите на територията на страната са общо 1 959 962 души, докато регистриралите се за гласуване в чужбина – по пощата или в дипломатически представителства – са 132 212 души.

На територията на Косово днес ще се гласува в общо 2550 избирателни секции.

В други 47 секции, разкрити в дипломатически мисии в чужбина, се проведе гласуване вчера, 6 юни – ден преди изборите в самата страна.

Заявилите гласуване по пощата, упражниха гласа си в периода 21 май – 6 юни.

За предсрочния парламентарен вот косовското правителство отдели 10 887 186 евро.

Акредитираните за изборите днес наблюдатели са общо 16 549.

Редактор "Екип на Петел",

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