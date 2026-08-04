Представиха Гьоко Хаджиевски като нов треньор на Ал Мадина от ОАЕ

Снимка Петел

Доскорошният треньор на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски пристигна днес в столицата на ОАЕ Абу Даби и поема работата в местния футболен клуб Ал Мадина Уондърърс (Дубай), съобщиха арабите в страницата си в Инстаграм.

71-годишният специалист явно няма да има никаква почивка, защото се мести край Персийския залив само след около седмица, след като се раздели със „соколите“ от Варна по взаимно съгласие. Сега той се мести в третата дивизия на ОАЕ, което е реално четвъртото ниво на футбола там, а амбицията на ръководството на отбора е още тази година да се изкачи едно стъпало нагоре във футболната пирамида, пише БТА.

Новото място за работа на Хаджиевски не е напълно непозната територия, тъй като той познава арабския футбол много добре. По време на кариерата си той е работил успешно в множество клубове в региона, сред които Нажран, Ал-Таавун, Ал-Кадсия, Хата, Ал-Джафра, Емирейтс, Хаджер. Новият ангажимент в Дубай е общо 34-ият в богатата треньорска кариера на един от най-успешните треньори от Република Северна Македония.

На мястото му в Спартак 1918 Варна вече е назначен Ясен Петров, а бившият национален треньор снощи стартира с победа 1:0 над Локомотив (Пловдив).

Редактор "Екип на Петел",

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