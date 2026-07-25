Представиха автобуса на Спартак, закупен от феновете

Снимка: ФК Спартак

Новият автобус на Спартак, закупен изцяло със средства на феновете на отбора, беше представен на стадион "Локомотив". Там се проведе и последната тренировка на "соколите" преди варненското дерби.

Припомняме, че "Черно море" ще приеме градските си съперници в неделя - 26 юли, от 19:00 ч. на стадион "Тича".

"Подготовката приключи. Погледите вече са насочени към утрешния сблъсък. Десетки привърженици бяха до отбора и по време на последното занимание, изпращайки ясно послание – че Спартак никога не е сам", написаха от клуба във фейсбук страницата си.

"В емоционалната вечер беше представен и новият автобус на първия отбор – осигурен благодарение на невероятната подкрепа и обединението на спартаклийската общност. Автобусът беше тържествено осветен – символ на ново начало, единство и вярата, че когато сме заедно, можем всичко. Благодарим на всеки, който е част от тази кауза. Утре излизаме като един – на терена и по трибуните", добавят още от клуба.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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