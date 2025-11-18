Представиха мерки за смекчаване на демографската криза

Снимка: Пиксабей

Опит за справяне с демографската криза е сред акцентите в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на заседание на парламентарната комисия по труда и социалната политика, която разглежда проекта на държавния бюджет и бюджета на ДОО за 2026 г.

Вдигаме майчинските през втората година от 780 лв. на 900 лв., покачваме и обезщетенията от 50% на 75% за втората година, ако майката се върне на работа, обясни Гуцанов, цитиран от БТА. Той цитира данни, според които при връщане на 20% от майките на работа, бюджетът ще бъде на плюс с 4,7 млн. евро. Гуцанов заяви, че това не би утежнило бюджета, а напротив – това е възможност за връщане на майките по-рано в реалната икономика.

Министърът отбеляза, че има над 2,5 милиона пенсионери, които трябва да знаят, че могат да разчитат на стабилност и сигурност в политиката по доходите, като се предвижда 8% увеличение на пенсиите по т.нар. швейцарско правило от средата на 2026 г.

Министърът посочи още, че минималната работна заплата (МРЗ), заложена в бюджета за догодина, е 1213 лева. „Дали е висока или ниска – не коментирам закона, но може ли да се живее с тази сума“, попита министърът. Според него притесненията, че ще загубим чуждестранни инвеститори заради вдигнатите стойности на заплатите, не са обосновани. Не можем да сме атрактивни на пазара за чуждите инвеститори с ниски заплати, обясни социалният министър.

Гуцанов съобщи още, че проектобюджетът на социалното министерство за 2026 г. е близо 2,3 млрд. евро.

По време на заседанието на комисията председателят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова-Начева коментира параметрите на бюджета на държавното обществено осигуряване. Сред тях е устойчивостта на системата за социално осигуряване, като се предлага от началото на 2026 г. да бъде увеличена осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на ДОО с 2 процентни пункта, а от 1 януари 2028 г. – с 1 процентен пункт. Предложенията предвиждат увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, както и увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени от 1 януари 2026 г. на 2352 евро.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!