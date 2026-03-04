Представиха новия локомотив „Васил Левски“ на гарата в Карлово

Снимка Министерство на транспорта и съобщенията

БДЖ се похвали с новата си придобивка.

С тържествена церемония на жп гарата в Карлово днес БДЖ представи най-новия си електрически локомотив „Васил Левски“. Машината е част от серията „Смартрон“ на Сименс и е последният от договора за доставка на 10 електрически локомотива. С въвеждането му в експлоатация общият брой на локомотивите от серията вече достига 25, съобщиха от транспортното министерство, пише moreto.net.



„Правим цялостен анализ, който да повиши ефективността на транспортния сектор. Целта е ускоряване на процесите и подобряване качеството на услугите за гражданите“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк. Той отбеляза, че новите локомотиви осигуряват около една четвърт от необходимата електрическа тяга, което допринася за по-редовното движение на влаковете и съкращава времето за пътуване по линията София–Бургас.



Новият локомотив „Васил Левски“ ще се използва за пътнически и товарни превози, като се очаква да повиши комфорта и безопасността на пътуващите, както и да подпомогне модернизацията на железопътната инфраструктура в страната.



По време на посещението си в Карлово заместник-министър Тюрк се срещна със служители на жп гарата, като се запозна лично с техните проблеми и подчерта, че обратната връзка от тях е ключова за вземането на управленски решения.

