Представиха обновената сграда на Районно управление – Провадия

Снимка ОДМВР Варна

Днес официално бе представена обновената сграда на Районно управление – Провадия, модернизирана по проект № BG-RRP-4.020-0122-C01, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

На събитието присъстваха директорът на ОДМВР-Варна - старши комисар Цветан Пировски, началникът на РСПБЗН-Провадия - инспекттор Никола Колев, кметът на община Провадия - Димо Димов, кметът на община Ветрино - Димитър Димитров и кметът на община Дългопол - Георги Георгиев.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 1 120 738, 99 евро (2 191 974,94 лева) от които:

522 598,16 евро (1 022 113,16 лева) - безвъзмездно финансиране предоставено от Механизма за възстановяване и устойчивост, чрез инструмента на ЕС NextGenerationEU;

598 140,83 евро (1 169 861,78 лева) – собствено финансиране

Резултатът от изпълнението е нова обща визия, намалени енергийни разходи, подмяна на осветлението, извършено е топлоизолиране на всички външни стени, подмяна на дограмата с необходимите топлотехнически характеристики, изграждане на система за климатизация от типа VRF, ремонтирани са покрива на сградата, както и изпълнение на множество мерки за пожарна безопасност и осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

При поставени конкретни цели по процедурата – постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия и достигане на клас на енергопотребление минимум „В“, изготвената във връзка с проекта независима експертна оценка на резултатите от изпълнените мерки за енергийна ефективност доказа, че благодарение на реализираните енергоспестяващи мерки сградата на РУ Провадия ще потребява 81,64 % по-малко първична енергия на годишна база и преминава от клас на енергопотребление „D“ в клас „А“. Постигането на тези показатели води и до намаляване с 89,10 % на емисиите на парникови газове, с което са изпълнени заложените в Плана за възстановяване и устойчивост цели за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на целите на Зелената сделка.

Проектът доказа, че комплексният подход (едновременно изолиране на сградата и подмяна на енергийните източници) е единственият начин за постигане на максимална енергийна независимост. Приключването на проекта доказва, че енергийното обновяване на публичния сграден фонд е икономически и екологично оправдано. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност превръща административната сграда в модерна, икономична и екологична инфраструктура, съобразена със съвременните европейски стандарти за климатична неутралност.

Редактор "Екип на Петел",

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