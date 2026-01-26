Представиха обновения туристически портал на Варна

Снимка: Община Варна

В деня на Европейския ден на туризма – 26 януари, Община Варна официално представя изцяло обновения туристически портал visit.varna.bg – модерна платформа, която позиционира морската столица като целогодишна дестинация.

Водеща в дизайна и съдържанието на новия сайт е комуникационната концепция „Варна – четири сезона, една дестинация“, която отразява богатството от преживявания, които градът предлага през цялата година. Специален акцент са сезонните селекции, които ще се обновяват периодично с актуална информация, идеи и предложения какво може да се прави във Варна не само през летния сезон.

Секцията „Разгледай Варна като местен“ предлага алтернативен поглед към града – с идеи за посещение на фермерски пазари, разходки сред градските скулптури и преживявания извън утъпканите туристически маршрути.

Друга нова рубрика – „Портрети: хората на Варна“, ще представя всеки месец интервюта с варненци, които с труда, таланта и инициативите си допринасят за имиджа на града като атрактивна туристическа дестинация и комфортно място за живот.

Сред новите секции е „Работѝ от Варна“, посветена на нарастващата общност от дигитални номади. Варна се представя като естествен избор за хора, които търсят динамиката на градския живот, съчетана с близостта до морето. Градът предлага богата културна сцена и модерна инфраструктура, съчетани с усещане за спокойствие и връзка с природата. В секцията са включени идеи как и откъде може да се работи дистанционно във Варна.

Изцяло нова функционалност е „Планирай своя маршрут“, която позволява на посетителите да разглеждат всички забележителности и туристически обекти на интерактивна карта, да избират интересуващите ги места и да създават свой персонализиран маршрут. Създадените маршрути могат да бъдат следвани, променяни по всяко време или споделяни с приятели и съмишленици по време на престоя в града. Новата функционалност обещава да бъде още по-интерактивна, с опция за онлайн игри с награди в определени периоди на годината.

Актуализирана е и информацията за места за настаняване, заведения за хранене и възможности за свободно време, като порталът остава отворен за обекти, които желаят да бъдат включени в списъците. Посетителите ще открият и детайлна информация за синята и зелената зона, мобилното приложение за градски транспорт TicketVarna, както и всичко, свързано с транспортната достъпност до и в рамките на града.

Сайтът е наличен на четири езика – български, английски, немски и френски, като предстои възстановяване на румънска и руска езикова версия. Още едно нововъведение е възможността за абонамент за бюлетин, чрез който регистрираните потребители ще получават актуална информация, новини и предложения за нови преживявания във Варна.

През последната година visit.varna.bg е посетен от над 635 000 активни потребители. Над 85% от трафика е органичен, което е показател за високата полезност и доверие към публикуваното съдържание, посочват от дирекция „Туризъм“ към Община Варна.

Екипът на дирекцията продължава активната работа по допълване на съдържанието и визуалната част на портала, с ясен ангажимент да предлага актуална, полезна и вдъхновяваща информация за всички, които избират Варна – за пътуване, работа или живот.

