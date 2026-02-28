Представител на Израел: Резултатът от удара срещу аятолах Али Хаменей остава неясен
САЩ и Израел са взели под прицел върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, и президента на страната Масуд Пезешкиан при съвместните си нападения днес, но резултатът от ударите е неясен, предаде Ройтерс, като се позова на израелски представител. Той не е предоставил подробности, предаде БТА.
По-рано днес ирански агенции написаха, че Хаменей, който е бил отведен на сигурно място, и президентът Пезешкиан са в безопасност.
Иранската армия обяви, че е извършила днес нападения срещу четири американски военни бази в Близкия изток, предаде ДПА. Става въпрос за бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ.
По-рано иранската държавна телевизия потвърди официално, че силите на Техеран са нанесли ракетен удар по щаба на Пети американски флот в столицата на Бахрейн - Манама.
