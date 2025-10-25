Представител на Путин: Русия, САЩ и Украйна са близо до решение за край на войната

Снимка: Президентство на Русия

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на руския президент, заяви, че Москва, Съединените щати и Украйна са близо до дипломатическо решение, което би сложило край на войната, съобщава агенция „Ройтерс“, на която се позовава агенция УНИАН.

„Смятам, че Русия, Съединените щати и Украйна всъщност са доста близо до дипломатическо решение“, каза Дмитриев пред репортери след пристигането си във Вашингтон за разговори с американски представители.

По-рано европейски дипломати заявиха пред агенцията, че европейските страни работят с Украйна по ново предложение за прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия. Съгласно този план САЩ ще играят централна роля в уреждането.

„Това е голяма стъпка за президента Зеленски вече да признае, че говорим за фронтови линии. Знаете ли, предишната му позиция беше, че Русия трябва да се изтегли напълно, така че всъщност мисля, че сме доста близо до дипломатическо решение, което може да бъде разработено“, коментира Дмитриев.

Посещението на специалния пратеник на руския диктатор Владимир Путин в САЩ се провежда на фона на наскоро обявените американски санкции срещу Москва. Въпреки това, според Дмитриев, диалогът между Русия и САЩ ще продължи. „Разбира се, това е възможно само ако интересите на Русия бъдат взети предвид и третирани с уважение“, подчерта той.

Axios отбеляза, че Дмитриев планирал да се срещне с пратеника на Белия дом Стив Уиткоф в Маями по-късно в събота, предаде БГНЕС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!