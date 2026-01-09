Представители на Дания и Гренландия на среща в Белия дом

Снимка: Пиксабей

Посланиците на Дания и Гренландия във Вашингтон се срещнаха днес с представители на Съвета за национална сигурност на Белия дом, съобщи Асошиейтед прес.

Посланикът на Дания, Йеспер Молер Соренсен, и Якоб Исбосетсен, главен представител на Гренландия във Вашингтон, се срещнаха с представители на Белия дом, за да обсъдят натиска от страна на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия, вероятно с военна сила.

Белият дом не отговори на искането за коментар относно срещата, отбелязва АП.

През тази седмица пратениците проведоха и поредица от срещи с американски законодатели, като се опитаха да потърсят помощ, за да убедят Тръмп да се откаже от заплахата си.

Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио да се срещне следващата седмица с датски представители, посочва АП.

Дания приветства срещата със САЩ следващата седмица, на която ще се обсъди повторното искане на президента Доналд Тръмп стратегическият, богат на полезни изкопаеми арктически остров Гренландия да премине под американски контрол.

"Това е необходимият диалог, както беше поискано от правителството заедно с правителството на Гренландия", заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен пред датската телевизия DR, цитирани от БТА.

АП приповмня, че вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че следващата седмица ще се състои среща по въпроса за Гренландия, без да даде подробности за времето, мястото или участниците.

"Не съм тук, за да говоря за Дания или военна интервенция. Ще се срещна с тях следващата седмица, тогава ще проведем тези разговори", заяви Рубио пред репортери в Капитолия.

Правителството на Гренландия е съобщило на датската обществена телевизия DR, че Гренландия ще участва в срещата между Дания и САЩ, обявена от Рубио.

"Нищо за Гренландия без Гренландия. Разбира се, че ще присъстваме. Ние сме тези, които поискахме срещата“, заяви пред DR външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелд.

Остров Гренландия, 80% от който се намира над Полярния кръг, е дом на около 56 000 души, предимно инуити.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви вчера, че Дания "очевидно" не е свършила добра работа по отношение на сигурността на Гренландия и че Тръмп "е готов да стигне толкова далеч, колкото е необходимо", за да защити американските интереси в Арктика.

В интервю за Фокс Нюз Ванс повтори твърдението на Тръмп, че Гренландия е от решаващо значение както за националната сигурност на САЩ, така и за тази на света, защото "цялата инфраструктура за противоракетна отбрана е частично зависима от Гренландия".

Той заяви, че фактът, че Дания е била верен военен съюзник на САЩ по време на Втората световна война и по-скорошната "война срещу тероризма", не означава непременно, че днес прави достатъчно, за да защити Гренландия.

