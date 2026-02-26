Представители на Киев и Вашингтон разговарят днес в Швейцария

Снимка: Пиксабей

В Женева ще се проведат разговори между представители на Украйна и Съединените щати. Представител на Киев ще бъде Рустем Умеров, който е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, а на Вашингтон – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

ТАСС съобщи, че пратеникът на Владимир Путин - Кирил Дмитриев, ще бъде днес в Женева, за да се срещне с американските преговарящи, но не даде повече подробности.

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са разговаряли снощи по телефона, като са обсъдили въпросите, които ще бъдат разгледани от делегациите в Женева, посочва Нова телевизия.

Сред темите в дневния ред на срещата в Женева са размяната на военнопленници и „пакет за просперитет“ за възстановяването на Украйна, каза Зеленски.

САЩ настояват за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година. Москва и Киев продължават да са в противоречие по въпроса кой какви територии се получи в следвоенното споразумение. Русия пък настоява за пълен контрол над източната област Донецк и заплашва да я вземе със сила, ако Киев не отстъпи на преговорите.

Украйна обаче отхвърли това искане и даде да се разбере, че няма да подпише споразумение без гаранции за сигурност, които да възпрат Москва от нова инвазия.

