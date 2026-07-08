Представителният духов оркестър на ВМС с три летни концерта във Варна

Снимка Община Варна

И това лято жителите и гостите на Варна ще имат възможност да се насладят на концертите на Представителния духов оркестър на Военноморските сили, които се организират със съдействието на Община Варна. Концертите ще се проведат на площад „Антон Новак“ в Морската градина и ще започват от 19:00 часа. Предвидените дати са 9 юли, 16 юли и 13 август 2026 г.

Община Варна кани всички жители и гости на града да станат част от музикалните вечери на открито и да се насладят на изпълненията на Представителния духов оркестър на Военноморските сили в една от най-емблематичните зони на Морската градина, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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