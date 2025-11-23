Представят Варна като туристическа дестинация на изложение в Букурещ

Снимки: Община Варна

Варна се представя като туристическа дестинация на четиридневното есенно изложение TTR 2025 в Букурещ, където затвърждава позициите си на търсена и предпочитана дестинация от румънските ни съседи и извън традиционния летен сезон. Морската столица участва във форума на щанда на България, където на площ от 200 кв. м, заедно с редица общини и български туристически компании, рекламират страната ни с модерни щандове и визия с фокус върху устойчивото развитие, културното наследство, морските и зимните ваканции, семейния туризъм и балнеологията, съобщават от общината.

Основни акценти в представянето на Варна са многообразието от възможности за почивка, отдих и специализиран туризъм през всичките четири сезона, както и богатата гама от културно-исторически обекти, природни ресурси и опции за спа и уелнес туризъм. Румъния остава един от най-важните външни пазари за България поради целогодишната активност на румънските туристи, географската близост и устойчивия интерес към различните сегменти на туристическия продукт, посочват експертите от общинската дирекция „Туризъм“. По тяхна информация за Варна Румъния е най-големият чуждестранен пазар – с 30% пазарен дял и със стратегическо значение за града и региона.

На есенния форум в Букурещ традиционно интересът на посетителите е насочен към търсене на атрактивни оферти за Коледа и Нова година, уикенд пътувания, възможности за спа и уелнес ваканции, исторически забележителности, културни събития и атракции, посочват още експертите. По думите им интересна новост в представянето на Варна е участието на Юлия Баховски – румънски журналист и блогър, настоящ посланик на дестинацията в Румъния, след визитата си в морската столица и курортните комплекси през октомври по покана на Община Варна. По време на TTR тя представи дестинацията пред своята аудитория и многобройните посетители на изложението чрез вълнуваща поредица от публикации, снимки и видеа. За успешното и пълноценно представяне на Варна като устойчива дестинация допринася и силното участие на туристическия бизнес от региона – хотелските и курортни комплекси, туроператори, допълват още специалистите.

На есенното издание на румънския туристически форум TTR 2025 участват над 100 компании, от които над 40% са чуждестранни изложители. Събитието се е наложило като всеобхватна платформа, където посетителите могат да направят информиран и изгоден избор за почивка, а професионалистите – да тестват интереса на пазара, да развият нови сътрудничества и да изтъкнат предимствата на дестинациите, които представят.

