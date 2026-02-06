Представят Варна на Международното туристическо изложение в Истанбул

Снимка: Община Варна

Варна е представена на Международното туристическо изложение EMITT 2026 в Истанбул – едно от най-значимите събития в световния туристически календар, което ежегодно събира представители на туристическия сектор, институции, браншови организации и медии от цял свят. Форумът, който се провежда в периода 5-7 февруари, е платформа за предлагане на нови дестинации, обмен на добри практики и създаване на нови международни партньорства, съобщават от общината.

По време на изложението морската столица представя своя богат туристически потенциал, като акцентира върху възможностите за морски и балнеоложки туризъм, културно-историческото наследство на региона, разнообразния събитиен календар и условията за целогодишни посещения. Подчертава се и лесната достъпност на дестинацията чрез редовни целогодишни полети между Варна и Истанбул, които улесняват пътуванията и насърчават туристическия обмен между двата града.

Данните показват устойчив интерес от страна на турските туристи към Варна – 14 085 лица от Турция са реализирали нощувки на територията на общината през 2024 г., а през 2025 г. броят им нараства до 16 846, което представлява процентно увеличение от 19,6 % – ясен знак за засилващите се туристически връзки и потенциала на този пазар. Специален фокус е поставен върху утвърждаването на Варна като привлекателна и сигурна дестинация за гости от Турция и региона.

Участието в EMITT 2026 е част от дългосрочната стратегия на Община Варна за повишаване на международната разпознаваемост на града и за позиционирането му като конкурентоспособна европейска дестинация. Присъствието на форума създава възможности за разширяване на професионалните контакти, насърчаване на партньорствата с туроператори и инвеститори и привличане на нови целеви аудитории.

