Представят автобуса на Спартак, закупен от феновете
Снимка Фейсбук, Трибуна Соколъ
Новият автобус на Спартак, който е закупен изцяло със средства на феновете на отбора, ще бъде представен днес от 17,30 часа на стадион "Локомотив".
Ето какво написаха от Трибуна Соколъ на страницата си във Фейсбук:
17:30 ч. Стадион "Локомотив"
Всички фенове и участници в кампанията са добре дошли.
Нека дойдат повече хора и се усети спартаковския дух!
18:00 ч. Представяне на клубния автобус, закупен изцяло със средства от привържениците на Спартак.
19:00 ч. Последна тренировка преди дербито!
Подгряваме и даваме кураж на нашите момчета за битката в Неделя!
Само Спартак!
Само Ти!
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