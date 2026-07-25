Представят автобуса на Спартак, закупен от феновете

Снимка Фейсбук, Трибуна Соколъ

Новият автобус на Спартак, който е закупен изцяло със средства на феновете на отбора, ще бъде представен днес от 17,30 часа на стадион "Локомотив".

Ето какво написаха от Трибуна Соколъ на страницата си във Фейсбук:

17:30 ч. Стадион "Локомотив"

Всички фенове и участници в кампанията са добре дошли.

Нека дойдат повече хора и се усети спартаковския дух!

18:00 ч. Представяне на клубния автобус, закупен изцяло със средства от привържениците на Спартак.

19:00 ч. Последна тренировка преди дербито!

Подгряваме и даваме кураж на нашите момчета за битката в Неделя!

Само Спартак!

Само Ти!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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