Представят две нови електронни издания, посветени на изкуството и културния обмен във Варна

На 21 януари (сряда), от 18:00 часа, в отдел „Изкуство“ на РБ „Пенчо Славейков“, ще бъдат представени две електронни издания на дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна – сборник с доклади и изложбен каталог. Изданията се финансират от дирекция „Култура и духовно развитие“, дизайнер е Георги Иванов.

Сборникът „Художествената сцена на Варна. 1975 – 2000“ съдържа две части със статии. Първата е посветена на фабрика „Вулкан“, в чиито художествени ателиета в края на миналия век са работили някои от най-ярките имена графици, живописци, скулптори във Варна. Тя представлява допълнено издание на публикувания сборник от конференцията „Варна – Вулкан“, която се проведе в Градската художествена галерия през 2021 г. Изданието е богато илюстрирано и съдържа QR-кодове към видео записа на конференцията и филма „Никой човек не е остров“ (1985 г.). Втората част на сборника съдържа доклади на изкуствоведи и художници, включени в съпътстващата програма на изложбата „25 години клуб „Вар/т/на и приятели“, която също се проведе в Градската художествена галерия.

Каталогът към изложбата „Пасажери между две морета“, която събра 13 художници от побратимените градове Варна и Дордрехт (Нидерландия), е на български и нидерландски езици. В него са представени Ангел Атанасов, Аника Хохстенбах, Бабс ван Хейхтен, Владимир Иванов, Велина Гребенска, Герхард Лентинк, Илия Янков, Милко Божков, Нико Парлевлиет, Самми Схакел, Стефка Георгиева, Цветан Кръстев и Ян Струве. В уводната част на каталога е публикувано интервю с Тон Делемаре и Ада Д’ Амкур, основатели на фондацията „Проекти Източна Европа“. Те имат основна заслуга за културния обмен между Варна и Дордрехт, който датира от 1978 г.

Изданията ще представляват интерес за изкуствоведи, културолози, студенти и докторанти по изкуствознание, както и за по-широка публика. Те ще бъдат достъпни в интернет-пространството – на сайта на дирекция „Култура и духовно развитие“ и в платформата heyzine.com. Изданията ще се разпространят също в университетските и читалищните библиотеки.

Адресът на отдел „Изкуство“ на РБ „Пенчо Славейков“ е ул. „Ген. Паренсов“ № 3, до пл. „Съединение“ (градинката на Червения площад).

