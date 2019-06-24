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Представят готовността за въвеждане на тол системата утре

24.06.2019 / 13:37 0

Утре – 25 юни, ще бъде представена готовността за въвеждане на тол системата в техническа експлоатация от 16 август 2019 г., съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

На събитието ще присъстват ресорният заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

 

 

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