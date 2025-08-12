Представят мобилно приложение за цени на лекарствата в лева и в евро

Снимка: Пиксабей

Министерството на здравеопазването, в сътрудничество с Националния съвет по цени и реимбурсиране, ще представи новото мобилно приложение MedicinePrice. Чрез него гражданите ще имат достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България както в български лева, така и в евро, съобщиха от министерството.

Събитието ще се състои от 12:30 ч. в сградата на Министерството на здравеопазването.

В края на юли министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да предприеме действия за обявяване на цените на лекарствените продукти в евро, припомня БТА. Целта бе да се осигури спокойствие и информираност на българските граждани в контекста на предстоящото въвеждане на еврото.

За улеснение е извършено автоматично превалутиране на цените в Регистъра на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти, Регистъра на максималните продажни цени и Приложение 4 на Позитивния лекарствен списък, като цените в лева и евро ще бъдат достъпни и чрез специално внедрено мобилно приложение, съобщиха още от здравното министерство.

