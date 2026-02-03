Представят проекта за държавен план-прием за учебната 2026/2027г. във Варна утре

Снимка: Областна администрация - Варна

Проектът за държавен план-прием за учебната 2026/2027 г. ще бъде представен за съгласуване на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие утре - 4 февруари.

В Заседателната зала на Областна администрация във Варна предложението за държавен план прием ще бъде презентирано от д-р Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието в града.

Проектът за държавен план-прием за учебната 2026/2027 г. се съгласува в изпълнение на изискванията на Наредба №10/2016г. за организация на дейностите в училищното образование. Той трябва да бъде съобразен със заявките и становищата на работодателските организации, които отразяват потребностите на пазара на труда, съобщават от Областната администрация.

В брифинг за медиите отново в Заседателната зала на Областна администрация – Варна, началникът на РУО – Варна д-р Ирена Радева и областният управител професор Андрияна Андреева ще представят основните тенденции в образователно-възпитателния процес за следващата учебна година.

