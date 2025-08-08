Представят в социалното министерство облекчения при сключването на еднодневни трудови договори

Снимка: Министерство на труда и социалната политика

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и представители на браншови организации в земеделието ще представят днес от 10:30 ч. окончателните промени при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, т.нар. еднодневни трудови договори. За 2024 г. техният брой е над 230 000 и облекченията са изключително важни за бизнеса, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

Промените, които са в сила от тази седмица, позволяват много по-бързо попълване на бланките, след като отпадна изискването в тях да фигурират данните от личната карта и адреса на наетия работник, съобщава БТА. С други изменения се създава и по-голяма гъвкавост при използването на труда на работниците, отбелязаха от ведомството.

На събитието ще бъдат представени актуални данни за тази година за използването на еднодневните договори и за извършените проверки на условията на труд в сектора. Участие ще вземат представители на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", Българска национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика", Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Българската асоциация на малинопроизводителите. Те ще споделят от личен опит какво печелят с промените.

В началото на юли в парламентарната комисия по труда и социалната политика бе представен анализ на тема „Проблеми на сезонната заетост в България – продължителност, трайна заетост, доходи и социално осигуряване, квалификация на заетите лица“, изготвен от Икономическия и социален съвет (ИСС). Необходима е по-добра съгласуваност и между отделните институции по отношение на законодателството и обезпеченост с информационни системи, защото доста често има различия в статистиките, които Националната агенция по приходите и Националният статистически институт дават, коментира тогава председателят на ИСС Зорница Русинова.

