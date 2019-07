Представяте ли си Сталин в Instagram? Тези личности можеха да са инфлуенсъри (видео)

Инфлуенсърите стават все по-популярни и успешни сред младото поколение. Има няколко емблематични личности от миналото, които биха били изключително влиятелни и днес... дори и само в социалната мрежа, пише Блиц.

Йосиф Сталин

Един от най-жестоките диктатори е във всички класации за най-добре изглеждащи исторически личности. Една снимка, направена през 1902, когато Сталин е бил на 23 години, ни кара да мислим, че ако не знаехме какво се крие зад дълбоките му очи, със сигурност бихме били влюбени в него.

Josef Stalin as a young revolutionary in 1900. More photos here: https://cmore.pics/iYpJt

2:28 AM - May 19, 2019