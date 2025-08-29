Предстои 190-ото издание на "Октоберфест"

кадър: БНТ

В Мюнхен започна подготовката за най-големия бирен фестивал в света Октоберфест.

Тази година е неговото юбилейно 190-то издание. Музикантите усилено се готвят за празненството, организаторите показаха и бирената халба за него, предава БНТ.

С цени на бирата между 15 и 16 евро, пивото ще струва средно с 3,52% повече от миналата година. Тогава фестивалът е бил посетен от близо 7 милиона души. Октоберфест ще се проведе от 20 септември до 5 октомври.

