Предстои да обявят часовете на контролите на Спартак с Ботев (Пд) и Миньор

Снимка: ФК Спартак

Предстои да бъдат обявени точните часове на двете контроли, които Спартак уреди с Ботев (Пд) и Миньор Перник. Това съобщават във фейсбук страницата си от варненския клуб.

Срещата с пловдивския "Ботев" ще бъде в сряда - 28 януари. Припомняме, че за тази дата "соколите" имаха насрочен мач със Септември Тервел, но те се възползваха от възможността да срещнат сериозен съперник от професионалния футбол и промениха програмата си. Проверката ще се играе на базата на "канарчетата" - „Никола Щерев – Старика“ в Коматево.

Контролата с "Миньор" Перник е предвидена за събота - 31 януари.

В първите два спаринга Спартак победи Фратрия с 1:0 и Дунав Русе с 3:1.

