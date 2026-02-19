Предстои леко затопляне

Булфото

След ветровете и снеговете, предимно слънчево и по-топло в четвъртък – 19 февруари.

Максималните температури ще са в широк диапазон – между 5° и 12°

Валежи няма да има, а вятърът е слаб до умерен.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 8°

Пловдив – 11°

Варна – 8°

Бургас – 9°

По Черноморието денят ще е предимно слънчев. Силата на вятъра и морското вълнение са по-слаби от вчера. Максимални температури – между 7° и 10°.

В планините изгледите са за разкъсана висока облачност и слънчеви часове. Вятърът е до умерен от юг-югозапад, който на места ще се усилва. Но максималните температури очакваме да са по-високи от вчера – на 1200 метра – около 5°, а на 2000 метра – около -3°.

Динамични промени на времето предстоят и в следващите дни. В петък ще е малко по-топло, но облачно и с превалявания. Следобед и привечер започва бързо застудяване.

В събота прогнозата е за силен вятър и значително по-ниски температури. На места в Южна България ще има слаби превалявания от дъжд и сняг.

В неделя няма да вали и очакваме постепенно затопляне. В понеделник прогнозата е за минимални температури около нулата и максимални – между 10° и 15°. Във вторник – усилване на вятъра, но затоплянето продължава, съобщава бТВ.

