Предстои първия международен хандбален турнир „Мемориал Евгени Китанчев“

Снимка Община Варна

От 3 до 5 юли Варна ще бъде домакин на първия международен турнир по хандбал „Мемориал Евгени Китанчев“, който се организира от ХК „Локомотив“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Събитието отдава почит към една изключителна личност, оставила дълбока следа в хандбала и в сърцата на хората – Евгени Китанчев. Дългогодишен капитан, национален състезател, треньор и преди всичко човек. Той беше символ на честност, всеотдайност и уважение – качества, които предаваше на всяко следващо поколение

Надпреварата, която е за момчета до 12 и 14 години ще се проведе паралелно в зала „Владислав“ на спортен комплекс „Черно море“ и в залата на Първа ЕГ. Заявки за участие са дали 350 състезатели от 22 отбора от силните школи на Румъния, Сърбия и България.

Програма

03.07 /петък/

зала Първа ЕГ

11:00 ч. – М12 ЧСМ „Букурещ“ (Рум)– ХК „Кубрат“

12:00 ч. – М14 КС „Конкордия“ (Рум) – ХК „Кубрат“

13:30 ч. – М12 KСС „Меджидия“ (Рум) – ХК „Локомотив“ (ГО)

14:30 ч. – М14 Р.К. Лавиhи 026 (Сър) – ХК „Локомотив“ ГО

15:30 ч. – М12 ЧСМ „Букурещ“ – ХК „Труд“

16:30 ч. – М14 КС „Конкордия“ – ХК „Интер“

зала „Владислав“

16:00 ч. М12 ХК „Локомотив“ (ГО) – ХК „Локомотив“ (Вн)

17:00 ч. М14 ХК „Локомотив“ (ГО) – ХК „Локомотив“ (Вн)

18:30 ч. – Официално откриване

04.07. /събота/

зала „Владислав“

08:00 ч. – М12 КСС „Меджидия“ (Рум) – ХК „Локомотив“ (Вн)

09:00 ч. – М14 Р.К. Лавиhи (Сър) – ХК „Локомотив“ (Вн)

12:00 ч. – Полуфинал М12

13:00 ч. – Полуфинал М14

18:00 ч. – Благотворителен мач – ветерани

зала Първа ЕГ

08:00 ч. – М12 ХК „Труд“ – ХК „Кубрат“

09:00 ч. – М14 ХК „Интер“ (Бл) – ХК „Кубрат“

12:00 ч. Полуфинал М12

13:00 ч. Полуфинал М14

05.07 /неделя/

зала „Владислав“

09:00 ч. М12 мач 5-6 място

10:00 ч. М14 мач 5-6 място

11:00 ч. М12 мач 3-4 място

12:00 ч. М14 мач 3-4 място

13:00 ч. М12 Финал

14:00 ч. М14 Финал

15:00 ч. Награждаване и закриване на турнира

Очакваме ви да подкрепим заедно бъдещите звезди на този спорт. Това събитие не е просто турнир. Това е резултат от много труд, отдаденост и любов към спорта. Създадено с мисия – да събере млади таланти, да изгради сцена за развитие и да донесе истинска емоция на всички фенове на хандбала - заяви главния организатор на турнира Веселин Китанчев.

Редактор "Екип на Петел",

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