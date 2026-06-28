Предстои придвижване на военни и техника на Сухопътните войски по републиканската пътна мрежа

Снимка: Министерство на отбраната

Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на Сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура утре - 29 юни, и на 4 юли. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебен полигон „Корен” и обратно.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“.

Редактор "Екип на Петел",

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