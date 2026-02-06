Предстои санитарна сеч по няколко улици в широкия център на Варна

Снимка: Гугъл мапс

Обезопасяваща, санитарна и формираща резитба на короните на дърветата ще започне в събота - 7 февруари, в широкия център на Варна.

Такива дейности ще има по протежението ул. „Дрин“ в частта от ул. „Кракра“ към ул. „Д-р Пискюлиев“, както и по ул. „Отец Паисий“ в частта около познатия като „Лятно кино "Тракия“ район.

Резитбата ще се извърши със специализирана техника тип „Вишка“.

Състоянието, в което се намират дърветата, застрашава безопасността и сигурността на гражданите, сградния фонд и МПС. Временно може да има затруднение за преминаващите автомобили и пешеходци, за което се обръщаме към гражданите за разбиране и планиране на обходни маршрути, съобщават от Район "Одесос".

При влошаване на метеорологичните условия предвидените дейности ще бъдат отложени за друга дата.

