Предстои санитарна сеч по няколко улици в широкия център на Варна
Обезопасяваща, санитарна и формираща резитба на короните на дърветата ще започне в събота - 7 февруари, в широкия център на Варна.
Такива дейности ще има по протежението ул. „Дрин“ в частта от ул. „Кракра“ към ул. „Д-р Пискюлиев“, както и по ул. „Отец Паисий“ в частта около познатия като „Лятно кино "Тракия“ район.
Резитбата ще се извърши със специализирана техника тип „Вишка“.
Състоянието, в което се намират дърветата, застрашава безопасността и сигурността на гражданите, сградния фонд и МПС. Временно може да има затруднение за преминаващите автомобили и пешеходци, за което се обръщаме към гражданите за разбиране и планиране на обходни маршрути, съобщават от Район "Одесос".
При влошаване на метеорологичните условия предвидените дейности ще бъдат отложени за друга дата.
