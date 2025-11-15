Предстоят две срещи Путин - Лукашенко

кадър: Ютуб

Руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с беларуския си колега Александър Лукашенко. Двамата се споразумяха да се срещнат на срещата на върха на ОДКС в Бишкек и на традиционната среща на лидерите на ОНД в Санкт Петербург в края на 2025 г. Това съобщи пресслужбата на Кремъл, предаде bgonair.bg.

"Беше договорено, че по-нататъшни контакти ще се осъществят по време на предстоящата среща на върха на Организацията на Договора за колективна сигурност в Бишкек“, се казва в изявлението.

Освен това, президентите ще се срещнат на срещата на върха на ОНД в Санкт Петербург.

Пресслужбата отбеляза, че срещите са планирани за края на 2025 г.

Двамата лидери са обменили мнения и по няколко практически въпроса на двустранното сътрудничество, включително енергетиката. Държавните глави обсъдиха и актуални международни въпроси, подчертаха от Кремъл.

Владимир Путин е провел телефонен разговор и с израелският премиер Бенямин Нетаняху. Двамата са обсъдили ситуацията в Близкия изток, включително Ивицата Газа.

В изявлението на Кремъл се отбелязва, че страните са провели задълбочен обмен на мнения относно ситуацията в Близкия изток. Те са обсъдили развитието в Ивицата Газа в контекста на споразумението за прекратяване на огъня и размяната на заложници.

Путин и Нетаняху са обсъдили и ситуацията около иранската ядрена програма и въпросите за насърчаване на по-нататъшната стабилизация в Сирия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!