Предстоят оспорвани полуфинални срещи на Световното по хокей на лед

Снимка Пиксабей

Предстоят двете полуфинални срещи на Световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария.

Днес от 16:20 часа домакините излизат пред своите темпераментни фенове срещу огромната изненада на този шампионат Норвегия.

Швейцарците имат 8 поредни победи и са без загуба, а техните гости са със 7 победи и само едно поражение (от Канада, след продължения).

Хокеистите на двата отбора се познават отлично, като в последните 5 мача помежду им „кръстоносците“ взеха 5 категорични победи над „викингите“ - с 3:0, 5:2, 3:0, 5:2 и 4:1.

Очертава се нов успех за швейцарския отбор, който жадува да зарадва своите фенове.

Другият полуфинал е от 21:00 часа и противопоставя големите фаворити за титлата Канада и Финландия.

Преди 3 месеца на Олимпийските игри в Милано/Кортина двата тима отново се срещнаха в полуфиналната фаза. Тогава хокеистите на Канада обърнаха резултата от 0:2 до 3:2 в тяхна полза и натъжиха цяла Финландия.

Сега обаче „хинладските лъвове“ имат шанс да се реваншират и за да го направят, ще разчитат на резултатното си нападение.

Двете срещи може да гледате директно по Max Sport 4.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!