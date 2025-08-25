Предупредиха: Избягвайте дървета с гъби, красиви са, но може да са много опасни

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Избягвайте да ходите и сядате край дървета с гъби в градовете. Това стана ясно от репортаж на Нова телевизия, свързан с трагичния инцидент в Пловдив, при който клон падна и уби възрастен мъж.

Жители на район „Северен“ в Града под Тепетата твърдят, че опасността е била известна отдавна, а местния жител Владимир Илиев лично е подал сигнал за опасните дървета.

Всяко второ дърво е засегнато от една разрушаваща гъба. Тя засяга само мъртва дървесина. Щом е налична, гъбата означава, че има и мъртва дървесина, каза Илиев.

Дърворазрушаващите гъби разлагат дървесината, като могат да бъдат паразити на живи дървета или сапротрофи, разлагащи мъртва дървесина. Те причиняват мокро гниене, което се появява при висока влажност и води до потъмняване на дървото, или сухо гниене. Някои видове, като Coniophora puteana предпочитат мокри условия и могат да бъдат унищожени чрез поддържане на дървесината суха.

Припомняме, че след трагичния инцидент в Пловдив, при който мъж беше убит от паднал върху него клон, директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове“ Антон Георгиев е освободен от длъжност. Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова е разписала заповедта.

Припомняме, че фаталният инцидент стана в събота. 78-годишен мъж загина, след като беше затиснат от падналия клон, докато седял на пейка.

Проблем има цялостно. Зелената система на града е морално остаряла, дърветата са доста стари, допълни заместник-кметът по екология на район „Северен“ Цветомир Цветков.

От Общината обещават спешни проверки на всички дървета по поречието на река Марица и премахване на опасните клони. Прокуратурата разследва причините за трагедията.

Семейството на загиналия обяви, че ще съди Общината.

