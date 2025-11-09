Предупредиха 3 града за 10 ноември

Кадър Фб

Нова седмица започва с валежи, като на места ще са интензивни По-значителни и с гръмотевици ще са главно в планинските райони на югозапад, особено в Благоевградско, Смолянско и Кърджалийско, пише Метео България.

Вижте почасовата разбивка в 13-те карти, а в линка и предупрежденията ни от първа и втора степен за 10 ноември

