Предупредиха България за 18 септември

Важно за всички земеделци в района на Рило-Родопският масив, Трънско и планинските райони! След преминаването на студеният фронт днес ще има условия за слани – утре, на 18 септември, те ще са локални и предимно в планинските райони. За по-голяма точност очакваме днес прогнозите от SPM – в този модел добре прогнозира индексът за очаквани слани, предаде Метео Балканс

