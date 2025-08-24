Предупредиха България за 5, 6 и 7 септември

Пиксабей

Синоптиците любители от Метео Балканс направиха важно предупреждение:

Възможни са катастрофални наводнения в Истанбул.....

Скъпи приятели,

новите прогнози показват, че към Черно море се приближава студен фронт.Това може да доведе до силни бури и проливни валежи, най-вече по Южното Черноморие и в Северозападна Турция към 5-7 септември. Нашата цел не е да всяваме паника, а да се обърне внимание. Прогнозите тепърва ще се уточняват, но факт е, че топлото Черно море остава потенциална „бомба“ за нови силни бури до края на есента.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!