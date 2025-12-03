Предупредиха България за 5 и 6 декември, карта

Кадър Метео Балканс

Нови значителни валежи се очакват на 5-ти и 6-ти декември! Най-големи ще са количествата главно из Северозападна България и в планинските масиви на югозапад – 30-60 л/кв.м., а на места и повече (вижте картата), пише Метео България.

